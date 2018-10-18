TBD, Sanayi 4.0 için yerel yönetimlerle iş birliğine gidiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye’nin Sanayi 4.0’ı yakalaması için yerel yönetimlerle iş birliğine giderek Fatih Belediyesi’nin oluşturduğu Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (FATİH YEPGEM) paydaşları arasına girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TBD, bilişim ekosistemini toplumun her kesiminde yaygınlaştırmak için harekete geçti.

TBD, Türkiye’nin Sanayi 4.0’ı yakalaması için yerel yönetimlerle iş birliğine giderek Fatih Belediyesi’nin oluşturduğu Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (FATİH YEPGEM) paydaşları arasına girdi. TBD İstanbul Şube ve Fatih Belediyesi arasında imzalanan protokol ile FATİH YEPGEM kuluçka merkezi, TBD’nin 46 yıllık deneyimi ile desteklenecek. TBD, bilişim projelerini 81 ilin yerel yönetimlerinde yaygınlaştırmak için de harekete geçecek.

TBD ile FATİH YEPGEM iş birliği protokolü, YEPGEM merkezinde, Genel Başkan Rahmi Aktepe, TBD İstanbul Şube Başkanı Deniz İlkay Tiryakioğlu, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz ve YEPGEM yöneticilerinin katılımı ile imzalandı.

Protokol kapsamında, Fatih Belediyesi, Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Proje Jüri Değerlendirme Komitesi’ne jüri üyesi olarak TBD'den temsilci davet edilecek. Türkiye genelinde bilişim şirketleri incelenerek proje katılımı sağlanacak. FATİH YEPGEM’e kabul edilen proje sahipleri, uzmanlar ve sanayiciler bir araya getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Sanayi 4.0 öncülerinden olan ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin bilişim ekosistemini yakalamak için yerel yönetimleri en önemli aktör olarak kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası endekslere göre, Türkiye sanayi 2.0 ve 3.0 arasında yer alıyor. Bilişim ekosistemi yaratılarak sanayi 4.0’ı yakalamamız gerekiyor. Tabii, Türkiye’nin dünya bilişiminde söz sahibi olması için sadece devlet yatırımları yeterli gelmez. Özel sektörle beraber STK’ların da bu atılımda öncü olması gerekiyor. Biz de Türkiye’nin bilişime yön veren kuruluşu olarak yerel yönetimlerde bilişim ekosistemini yaygınlaştırmak için FATİH YEPGEM projesinin paydaşları arasına girdik. TBD olarak Türkiye’deki tüm belediyelere bu birlikteliğin örnek olmasını, belediyelerin halka açık kültür, eğitim merkezlerinde bilişimin öneminin toplum tarafından algılanması ve genç girişimcilere yol göstermesi için kurslar açmasını ya da girişimcileri desteklemesini istiyoruz. Türkiye’nin beka sorunu olan bilişim toplumu için yerel yönetimlerle el ele hareket etmeliyiz."

TBD İstanbul Şube Başkanı Deniz İlkay Tiryakioğlu da Türkiye’ye örnek olacak bir ortaklığın İstanbul’da başlamasından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Dünya kenti İstanbul’da tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih Belediyesi’nin projesi tüm Türkiye’ye örnek bir proje. Türkiye’de bir yerel yönetimin bilişim ekosisteminin önemini kavrayarak FATİH YEPGEM gibi bir projeye imza atması bizi heyecanlandırdı. TBD olarak bu projeye destek vermek, benzeri projelerin önce İstanbul’un geneline, ardından tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. TBD genel merkezimiz ve İstanbul şube olarak tüm imkanlarımız, 46 yıllık tecrübemiz ile bu projenin destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de Sirkeci’de kurulacak teknokent ve start up (kuluçka) merkezleriyle hedeflerinin ülkeye katkıda bulunacak genç beyinlerin hayallerini gerçeğe ve yatırıma dönüşümüne önayak olabilmek ve girişimci beyinleri desteklemek olduğunu kaydetti.

İmzalanan protokol kapsamında Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Proje Jüri Değerlendirme Kurulu’na jüri üyesi olarak TBD'nin de dahil olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Suver, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim burada temel hedefimiz, ülkenin dönüşümü ve gelişimine katkıda bulunacak, bu tür çalışmaların tarihin tozlu sayfalarında unutulmamalarını sağlamak. Bu girişimci beyinlerin önünün açılması ve gerekli olan ortamın sağlanmasıydı. İleride gerçekleştirilebilecek ve ülkeye teknolojik katkıda bulunacak hayallerin yakalanmasıdır. Bu hayallerin hayata geçirilmesi için gerekli kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi ve desteklenmesi temel amacımızdır. Ayrıca, Sirkeci bölgesinde yaşanan dönüşümde her binanın turizm fonksiyonu ile faaliyet göstermesi yerine bölgenin ticaretinin güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. Eminönü Sirkeci’de iki ayrı iş hanının start up ve teknokent merkezleri olması bölgede var olan yoğun ticaret hayatına teknoloji yatırımlarıyla da destek olmak istiyoruz."