TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kaldırım, 2023'te devreye alınması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) iletim hatlarıyla ilgili olarak, "TEİAŞ olarak yaklaşık 4.8 gigavatlık gücün 6 iletim hattı ve çeşitli trafo merkezleriyle taşınması ile ilgili bütün projelerimizi bitirdik. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarını aldık. Yakın zamanda bunları ihale edeceğiz." dedi.

Kaldırım, TEİAŞ'ın 2015 ve 2016 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonunda, kurumun faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye gireceğini belirten Kaldırım, Akkuyu NGS'nin 2026'dan itibaren 4.8 gigavatlık bir santral olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bu tesisle ilgili olarak TEİAŞ'ı ilgilendiren boyutun iletim hatları olduğunu ifade eden Kaldırım, "TEİAŞ olarak yaklaşık 4.8 gigavatlık gücün 6 tane iletim hattı ve çeşitli trafo merkezleriyle taşınması ile ilgili bütün projelerimizi bitirdik. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarını aldık. Yakın zamanda bunları ihale edeceğiz." diye konuştu.

- Kapasite mekanizması

Kaldırım, elektrik santrallerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulan kapasite mekanizmasının 2018 yılı bütçesinin 1 milyar 410 milyon lira civarında olduğunu ve bunun yaklaşık 925 milyonunun harcandığını bildirdi.

Mekanizma için 2019 yılında verilecek bütçeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini anlatan Kaldırım, "Tabii burada amaç santrallerin desteklenmesi, yerli kaynakların kullanılması." ifadesini kullandı.

Kaldırım, Enerji Takip Komisyonunun faaliyette olduğunu ve çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.



- Kesintileri önemli ölçüde azalttık

Elektrik iletim hatlarından kaynaklanan kesintilerin önüne geçmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kaldırım, "İletim sistemi kaynaklı kesintilerimizi önemli oranda azaltmış durumdayız. İletim sistemi üzerinde yapılması gereken tüm bakımları süresi dahilinde yapıyoruz. Arızalara gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor, bu arızalarla ilgili tüm analizleri yapıyoruz." diye konuştu.

Orhan Kaldırım, TEİAŞ'ın yüksek gerilim hatlarında çalışan personelinin yıpranma paylarının verilip verilmediği sorusunu ise şöyle cevapladı:



"Yüksek gerilim hattındaki çalışanlarımıza yüksek gerilim tazminatlarını veriyoruz. Bu da toplu sözleşmede zaten gündeme geliyor. Ayrıca arazi tazminatları veriyoruz. Bunların nasıl verildiği ile ilgili zaten kanunen kısıtlar da var. Bunlar toplu sözleşmede tekrar gündeme gelecek. Bunun haricinde vardiya tazminatlarımız var. Bunları da resmi olarak veriyoruz. Ama bizim kurum olarak bunlar haricinde verebileceğimiz bir ücret bulunmamaktadır."

Kaldırım, milletvekilleri tarafından gündeme getirilen "elektrik kesintilerinin detaylı listesinin oluşturulması, TEİAŞ'a ait araç sayısı ve ödenekleri, iletim hatlarının neden olabileceği helikopter kazalarının önüne geçebilmek için yapılması gerekenler" gibi konularla ilgili raporlarını yazılı olarak ileteceklerini bildirdi.

Komisyonda daha sonra TEİAŞ'ın 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları ibra edildi.

Ayrıca, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin (TETAŞ) 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları da komisyonda görüşülerek ibrası yapıldı.