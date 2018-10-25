TBMM KİT Komisyonu

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun, AFAD ve Türk Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ülkelere gıda yardımı yaptığını belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar Pakistan, Filistin, Somali, Yemen ve Suriye gibi ülkelere toplam 312 bin ton un, 2 bin ton pirinç yardımında bulunuldu." dedi.

TMO'nun 2015 ve 2016 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda ibra edildi.

Güldal, komisyonda yaptığı sunumda, kurum olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarını yakından takip ettiklerini ve üretici, sanayici ve tüketici memnuniyeti için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu yıl içerisinde üreticilerden toplam 2,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu yıl yapılan alımların 2,4 milyon tonu hububat, 96 bin tonu nohut, 14 bin tonu yeşil mercimek ve 36 bin tonu haşhaştır. Alımların karşılığında 3 milyar lira ödeme yapıldı." diye konuştu.

Hububat alımlarının 1,1 milyon tonunun lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) şeklinde yapıldığına işaret eden Güldal, TMO'nun 25 yıl aradan sonra ilk defa bakliyat alımı yaptığını ifade etti.

Güldal, finansman amacıyla tarımsal emtia (buğday-findık) kullanılarak 350 milyon lira tutarında Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini belirterek, öncelikli amaçlarının tarım piyasalarında finansmana erişim araçlarını çoğaltmak, finansman maliyetini azaltmak ve finansman temininde hassasiyetleri olan kitlelere alternatif finans kaynakları sunmak olduğunu ifade etti.

TMO'nun Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri etkin bir şekilde yerine getirdiklerini dile getiren Güldal, "TMO, AFAD ve Türk Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ülkelere gıda yardımı yaptı. Bu kapsamda bu güne kadar Pakistan, Filistin, Somali, Yemen ve Suriye gibi ülkelere toplam 312 bin ton un, 2 bin ton pirinç yardımında bulundu." ifadesini kullandı.

- "Lisanslı depoculuk geliştirilmeli"

Güldal, Türkiye'deki depo açığının giderilmesi amacıyla TMO tarafından "Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Lisanslı Depoculuk Kriterlerine Uygun Hububat Depoları Yaptırılması" sürecinin başlatıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu proje ile lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanmış olup lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte ürünler daha sağlıklı depolarda muhafaza edilecek ve arz talep dengesi kurulacaktır. Türk tarımının dünya tarımına entegre olması ve rekabet gücünü artırarak tarımsal ürün endüstrimizde küresel markalarla rekabet edebilecek firma ve markalarımızın ortaya çıkabilmesi için lisanslı depoculuğun geliştirilmesi gerekmektedir. Verilen destek ve teşviklerle lisanslı depoculuk, üreticilerimiz için çok daha cazip hale getirildi."

Lisanslı depolar üzerinden yapılan hububat alımlarının yıllar itibarıyla artış göstermesinin lisanslı depoculuğun yaygınlaşmasında etkin olduğuna işaret eden Güldal, "TMO hububat alımlarının 2016 yılında yüzde 5'ini (222 bin ton), 2017 yılında yüzde 15'ini (334 bin ton), 2018 yılında ise yüzde 47'sini (1,1 milyon ton) lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak yapılmıştır. Önümüzdeki alım döneminde bu oranın yüzde 50'nin üzerinde olmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lisanslı depoculukta 2023 hedefi 5 milyon ton"

Sunumun ardından milletvekillerinin konuşma ve sorularına geçildi.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, lisanslı depoculuğun Türk tarımının gelişmesinde ne denli etkili olduğuna ilişkin sorusu üzerine Güldal, Türk tarımının gelişmesinde pek çok yöntem bulunduğunu, lisanslı depoculuğunda bunlardan biri olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu yöntem, ürünü sağlıklı ve kaliteli bir biçimde muhafaza etme imkanı sunuyor. 2023 yılına kadar da 5 milyon tonluk bir hedef belirledik." diye konuştu.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'da üretilen mısırın ne kadarının TMO tarafından alındığına yönelik sorusuna Güldal, "Sakarya'da çiftçi kayıt sistemindeki herkesin ürününü alıyoruz. Tüketim yeri olduğu için de bu mısır kendi iç piyasada da satılıyor." ifadesini kullandı.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TMO'nun 2015 ve 2016 yılı bilanço hesapları ibra edildi.