TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Ayşe Ayşin Işıkgece, Sudan'da kiralanan tarım arazisine ilişkin, "Sudan'da 12 bin 500 hektar alanda örnek çiftlik kurulması ve 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda TİGEM'in 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Işıkgece, buradaki sunumunda, tarım sektörünün gelişmesi için 17 işletme ve 3 milyon 274 bin dekar araziyle faaliyetlerini gayretle sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle buğday gibi stratejik önem taşıyan ürünlerin tohumculuğunun geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için çalıştıklarına değinen Işıkgece, "Bu kapsamda 2017'de 148 bin ton gerçekleştirilen sertifikalı hububat tohumu dağıtımımızın 2018'de 170 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. İklim şartlarına uygun olarak, bu yıl üretim desenimizde sertifikalı tohum amaçlı 26 çeşit buğday, 8 çeşit arpa, 3 çeşit tritikale ve 1 çeşit yulaf olmak üzere toplam 38 çeşitte hububat üretimi yapılmıştır." diye konuştu.

Işıkgece, sığırcılık ihtisas alanı olarak belirlenen 14 işletmede 5 ırkla damızlık sığır yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

İşletmelerinin uluslararası standartlara uygun hale getirmenin, hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde çağın araçlarını kullanarak hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın ana hedefleri olduğunu belirten Işıkgece, "Damızlık sığır varlığımız 9 yılda 17 bin baştan 32 bin başa, damızlık sığır dağıtımımız ise 4 bin baştan 7 bin başa çıkarılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Damızlık koyun yetiştiriciliğinin de 9 işletmede 10 ırk ile sürdürüldüğünü ifade eden Işıkgece, 2009-2017 yılları yatırımları ile 103 bin baş olan damızlık koyun varlığının 170 bin başa çıkarıldığını aktardı.

Işıkgece, Türkiye'de atçılığın geliştirilmesi ve gen kaynaklarının muhafazası için 3 işletmede Safkan Arap Atı yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayarak, "TİGEM, atçılık sektörüne her yıl ortalama 250 baş yarış tayı kazandırıyor. Bu taylar 2017 yılında koşu sahalarındaki Safkan Arap atlarının yüzde 24'ünü oluşturuyor." dedi.

- "Sulu tarım arazimiz 942 bin dekar"

Son 10 yılda sulu tarım arazilerinin 210 bin dekardan 942 bin dekara çıkarttıklarına değinen Işıkgece, söz konusu arazilerin modern basınçlı sulama sistemleriyle sulanabilir duruma geldiğini ifade etti.

Işıkgece, 2003-2015'de TİGEM'e ait 20 işletmenin özel sektör firmalarının kullanımına açıldığını belirterek, "2017 sonu itibarıyla bu işletmelerde 855 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Toplam arazi varlığımızın yüzde 92'sini teşkil eden bu işletmelerde bugün itibarıyla 3 bin 541 personel istihdam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

- "Sudan'da 780 bin hektar Türk girişimcilere açılacak"

Türkiye ile Sudan arasında tarımsal üretimin ve ticaretin arttırılması amacıyla ikili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına ilişkin anlaşmanın uygulamaya konulduğunu kaydeden Işıkgece, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kapsamda yüzde 80 TİGEM ve yüzde 20 Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ortaklığında Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kurulmuş, Sudan'da 12 bin 500 hektar alanda örnek çiftlik kurulması ve 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Projenin uygulamaya konulması ile birlikte ithal etmek zorunda olduğumuz tarımsal ürünlerin önemli bir kısmının proje kapsamında üretilerek, tarımsal stratejimize uygun küresel ölçekte şirketlerimizin oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir."

Komisyonda, TİGEM'in 2015 ve 2016 yılarına ilişkin hesapları ibra edildi.