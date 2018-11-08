TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur, yıllık ortalama ihracatlarının 30 milyon dolar olduğunu belirterek, "Teknokentimizde 180 Ar-Ge ve yazılım firması faaliyet gösterirken, bu firmalarda bin 910 Ar-Ge ve yazılım personeli istihdam edilmektedir." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TÜBİTAK MARTEK AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

TÜBİTAK MARTEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Okur, şirketin 2003 yılında, 500 bin lira sermayeyle kurulduğunu hatırlattı.

Sermayenin yüzde 96'sının TÜBİTAK, yüzde 1'inin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), yüzde 1'inin İstanbul Sanayi Odası (ISO), yüzde 1'inin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve yüzde 1'inin de Kocaeli Sanayi Odasından oluştuğunu anlatan Okur, şu bilgileri verdi:

"Marmara Teknokentte, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) 360 bin metrekare, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ise 244 bin metrekare alana kuruludur. Teknokentte kiralanabilen kapalı 30 bin metrekare, açık alan da 82 bin metrekaredir. Yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetini yürüten firmaların yanı sıra bacasız seri üretim ve ihracat ağırlıklı faaliyet gösteren firmalara yer kiralaması yapılmaktadır."

- "Yıllık ortalama ticaret hacmimiz 100 milyon dolar"

Okur, bölgede yer alan kuluçka merkezinde fikri olan girişimcilerin 24 ay desteklendiğini anlatarak, teknokentte faaliyet gösteren firmalara kiralama, idari ve sosyal hizmetlerin yanında, Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri sunulduğunu kaydetti.

Marmara Teknokentin yıllık ortalama ticaret hacminin 100 milyon dolar olduğuna dikkati çeken Okur, "Yıllık ortalama ihracatımız 30 milyon dolardır. Teknokentimizde, 180 Ar-Ge ve yazılım firması faaliyet gösterirken, bu firmalarda bin 910 Ar-Ge ve yazılım personeli istihdam edilmektedir. MARTEK, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak en temel unsurun bilim ve teknoloji olduğu gerçeği doğrultusunda, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin geliştirilmesi ve uluslararası ticari hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini en verimli şekilde yürütmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleri hızlandı"

Okur, Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında, bölgedeki tüm firmalara yönelik eğitim, bilgilendirme, seminer etkinlikleri düzenleyerek, kümelenme çalışmalarına katkı sağladıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Firmaların fon kaynaklarına, ulusal ve uluslararası hibe programlarına, yatırımcılara, risk sermayesi özel fonlara, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası iş birliği fırsatlarına erişmesi için danışmanlık ve ağ oluşturma hizmetleri sağlanmaktadır. Projeler kapsamında, ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarına uygun yollarla koruma altına alınması için strateji ve yol haritası tespitinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Fikri hakların ilişkili olduğu teknolojiler için yatırımcı arayan girişimciler teknoloji ticarileştirme süreçlerinde desteklenmekte, pazar araştırma, iş planı hazırlama ve değer analizini geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır."

Teknolojik gelişimi ve rekabetçiliği etkileyecek konularda projeler geliştirilebileceğini dile getiren Okur, bu projelerin dış finansman kaynaklarıyla desteklenmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını ve 2018'den itibaren teknoloji transfer ofisi hizmeti desteklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığını da kaydetti.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından, TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.