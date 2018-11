TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Ergün Yıldız, 2018 yılı ürünü net bir ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatının 235 lira olmasına, bu fiyatın aynı zamanda 2019 yılı avans fiyatı olarak da uygulanmasına, 2019 yılı kesin fiyatının ise sektörde ve ülkede oluşacak gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda en geç 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar belirlenmesine karar verildiğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Yıldız, sunumunda Türkiye'nin dünya pancar şekeri üretiminde 2017/18 döneminde yüzde 6,7'lik payla ABD, Rusya, Fransa ve Almanya'nın ardından 5. sırada, dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise yüzde 1,5 payla 13. sırada yer aldığını bildirdi.

Geçen yıl Şeker Kurumu kapatılarak, görev yetki ve sorumluluklarının Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildiğini anımsatan Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2017/18 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 670 bin ton, pancar şekeri A kotası 2 milyon 403 bin ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının yüzde 5'i oranında 120 bin 150 ton olarak belirlenmiş olup, şirketimize 2017/18 pazarlama yılı için 1 milyon 366 bin 600 ton A kotası, bunun yüzde 5'i oranında 68 bin 320 ton B kotası tahsis edilmiştir. Yönetim Kurulumuz, Bakanlık tarafından şirketimize tahsis edilen şeker A kotasının tamamının üretilmesine, B kotasının ise stoklardan karşılanmasına karar vermiş, şeker kotasını karşılayacak A kotası pancar üretim miktarını da 12 milyon 510 bin ton olarak belirlemiştir." diye konuştu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, TÜRKŞEKER'e ait 14 şeker fabrikası (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) için ihale sürecinin başlatıldığını hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Kastamonu Şeker Fabrikası'na teklif gelmediğinden satışı gerçekleşmemiş, geriye kalan 13 şeker fabrikasının satışı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla onaylanmış, bu fabrikalardan 9 şeker fabrikasının (Afyon, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal Şeker Fabrikaları) devir işlemleri tamamlanmıştır. TÜRKŞEKER, 12 şeker fabrikası (devri gerçekleşmeyen 4 fabrika ile 16 şeker fabrikası), 2 alkol, 5 makina, 1 elektromekanik aygıtlar, 1 şeker enstitüsü ve buna bağlı 1 tohum işleme fabrikası ile faaliyetlerine halen devam etmektedir. Şirketimizde Kasım 2018 itibariyle, bin 391 memur, 3 bin 656 daimi işçi, bin 671 geçici işçi olmak üzere toplam 6 bin 718 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Kasım 2018 itibariyle hizmet alımı yoluyla şirketimiz bünyesinde 6 bin 62 taşeron işçi çalıştırılmaktadır."

Yıldız, 2018 yılı ürünü net bir ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatının 235 lira olması, bu fiyatın aynı zamanda 2019 yılı avans fiyatı olarak da uygulanması, 2019 yılı kesin fiyatının ise sektörde ve ülkede oluşacak gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda en geç 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar belirlenmesine karar verildiğini söyledi.

TÜRKŞEKER ile Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi yapan üreticilerin, belirlenen sınırlar içinde 2018 yılı ürünü olarak A kotası üzerinde ürettikleri pancarın C pancarı olarak satın alınması, C pancarı alım fiyatının ise 130 lira olarak belirlenmesinin yönetim kurulunca kararlaştırıldığını kaydeden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketimize 2015 yılı için 44 milyon lira, 2016 yılı için 46 milyon 604 bin lira, 2017 yılı için ise 83 milyon lira ödeneğe ilave 26 milyon liralık ek ödenekle birlikte 109 milyon lira, 2018 yılı için ise 3 milyon 500 bin lirası tarım sektörü, 116 milyon 500 bin lirası imalat-gıda sanayii sektörüne ait olmak üzere 120 milyon lira yatırım ödeneği tefrik edilmiştir. Pancardan şeker üreten şirketlerin, üretim kotalarına göre A kotası üretimleri, sektör açısından önemlidir ve takip edilmektedir. Güvenlik stoku olarak bulundurmaları gereken B kotası şekerleri, sözleşmeli C şekeri üretimleri ile kota fazlası oluşan C şekerleri, C şekerinin ne kadarının doğrudan ihraç edildiği ya da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında imalatçı-ihracatçı firmalara verildiği ve iç piyasaya satılıp satılmadığı, tüm bu şekerlerin stok miktarları ile NBŞ üreten şirketlerin kotaları, üretimleri ve satış miktarlarının denetimlerinin, 4634 sayılı Şeker Kanunu, bu Kanunla ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümlerine göre etkin ve düzenli bir şekilde yapılması sektör açısından son derece önemlidir."

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, TÜRKŞEKER'in 2015-2016 yılı hesapları, genel görüşe sunuldu.