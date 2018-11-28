TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Tasfiye Halinde (TH) Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ Tasfiye Memuru ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahattin Sekkin, "İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, şirketin tasfiye işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, (TH) Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Sekkin, 1997 yılında ve 13 yıl sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirket faaliyetlerinin, yönetim kurulunca 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 1 yıl süreyle geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Kasım 2009 tarihli toplantısıyla, şirket faaliyetlerinin 1 yıl süre ile 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçici olarak durdurulmasının karara bağlandığını anımsattı.

Bunun üzerine ihaleye çıkıldığını bildiren Sekkin, "İhalede en yüksek teklifi veren Eurofund Holding Limited Şirketi'ne Yönetim Kurulumuzun 10 Kasım 2010 tarihli kararıyla şirketimizin Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesinin satılmasına karar verilmiştir. Satış işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır." diye konuştu.

Sekkin, hakim ortak Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'nin, 2012 yılında şirketin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesini teminen yasal tasfiye sürecinin başlatılması talebinde bulunduğunu ve talebin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşüldüğünü anlattı.

Tasfiye kararının 27 Mart 2012'de tescil edildiğinin altını çizen Sekkin, "Personel ile olan davalardan 2 adedi şirketin açtığı davalardır. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda şirketin tasfiye işlemlerinin sonuçlandırılmasıyla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.







