TBMM'nin yeni Başkanı'nın Mustafa Şentop olması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesine ilişkin, "Meclis Başkanı Sayın Şentop'un başarılı bir siyasetçi ve derinlikli hukukçu kimliği, milletimizin iradesini temsil eden Meclis çalışmalarında her zaman olumlu olarak hissedilecektir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Mustafa Şentop'un, TBMM'nin yeni Başkanı olmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Şentop’u kutlayarak başarı dilediğini belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sayın Başkanımızın akademik birikimi ve ilim adamı olgunluğunun; milli mücadelemizde aktif rol üstlenen, 15 Temmuz’da gaziliğine yaraşır bir duruş sergileyen Meclisimiz için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Meclis Başkanı Sayın Şentop’un başarılı bir siyasetçi ve derinlikli hukukçu kimliği, milletimizin iradesini temsil eden Meclis çalışmalarında her zaman olumlu olarak hissedilecektir. Sayın Şentop’un TBMM Başkanlığı'nın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

