TBV'den fen ve matematik eğitim fikirleri için özel yarışma

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), çocukların fen ve matematiği dijital oyunlarla öğrenebilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması düzenliyor.

Eczacıbaşı Topluluğunun 75. yılı kapsamında ana sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın tanıtım toplantısı Kanyon Ofis’te yapıldı. TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı burada yaptığı konuşmayla KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması hakkında bilgi verdi.

KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışmasını ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeyleri için bilişim teknolojileri fikri üreten, uygulama geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak amacıyla düzenlediklerini aktaran Eczacıbaşı, "KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması sayesinde, Türkiye’de ilk kez matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak. Bugün başlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım’da sona erecek. Yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek." diye konuştu.





- "Matematik, fen ve teknoloji, anlaşıldıkça anlam kazanır"





Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürmek amacı doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Eczacıbaşı, projeyi ülkenin tamamında duyurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Y ve Z kuşağının teknoloji yolculuğunun içine doğduğunu anımsatan Eczacıbaşı, eskinin alışkanlıklarının süratle değişmesi halinde üretken çocukların gelecekte başarılı olabileceğini söyledi.

Eczacıbaşı, yarışma ile Türkiye'de fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimi akımına (STEAM) ve oyunla öğrenme metodlarına ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Alışkanlıklarımıza göre oyun ve eğitim birbirine genellikle ters düşmüştür. Bugün eriştiğimiz teknolojik düzey, oyunu, özellikle fen ve matematik eğitiminde, kuralları ve formülleri ezberlemekten çok daha öteye, keyif alarak kullanabilme olanağını sağlıyor. Matematik, fen ve teknoloji, anlaşıldıkça anlam kazanır, anlam kazandıkça da sevilir ve ilgi duyulur, sevildikçe de beceri düzeyi artar. Oyunlaştırma bu açıdan eğitim için çok güzel fırsatlar yaratıyor. Bu becerilerin, çocukların ve gençlerin alışkın oldukları oyun yöntemiyle öğretilmesi ise yenilikçi bir yaklaşım.

Ülkemizin bir bilgi toplumu niteliği kazanmasını vizyon ve misyon edinmiş olan Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bu yenilikçiliğin sağlayacağı katma değerle, eğitim düzeyimize yenilikçi bir katkı yapmayı amaçlıyoruz."

- 70 bin lira ödül verilecek

Toplantıda verilen bilgilere göre, toplam ödüllerin 70 bin lirayı bulduğu yarışmada, Yapı Kredi Bankası da özel ödül verecek.

Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Öğretim Görevlisi Dr. Tonguç İbrahim Sezen, Adapazarı Enka Okulları Müdürü Dr. Özlem Mecit ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan yer alıyor.

Netmarble Türkiye, Yapı Kredi ve Medinova’nın destek sponsoru oldukları KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın iletişim sponsorluğunu ise CC Media, Hardware Plus, Karnaval, Manibux, StartersHUB, Purplepan ve Webrazzi üstlendi.