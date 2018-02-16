TCDD, TITR daimi üyesi oldu

ANKARA (AA) - TCDD Taşımacılık AŞ, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliğinin (TITR) daimi üyesi oldu.

Trans-Hazar Koridorunu, etkin ve verimli kullanmak amacıyla kurulan Birliğin üyeleri, Ankara'da çalışma toplantısı düzenledi. Söz konusu organizasyonda TCDD Taşımacılık AŞ, TITR'nin daimi üyesi olarak kabul edildi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, düzenlenen imza töreninde, söz konusu güzergahın, Çin'den Kazakistan, Azerbeycan, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa'ya uzandığını ifade etti.

Kurt, koridorda yapılacak taşımanın 4,5 milyar insanı ilgilendirdiğine dikkati çekerek, Kazakistan, Azerbeycan, Gürcistan, Çin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

TITR Yönetim Kurulu ve Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi AŞ Başkanı Kanat Alpysbayev de söz konusu güzergahta geçen yıl hedeflenenin çok üzerinde 1 milyon 900 bin ton yük taşındığını bildirdi.

TITR Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Azerbeycan Demiryolları AŞ Başkanı Cavid Gurbanov da TCDD Taşımacılık AŞ'nin daimi üyeliğinin önemine değindi.

Söz konusu koridorda 4 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini aktaran Gurbanov, bunu engelleyecek veya riske sokacak hiçbir hususun olmadığına dikkati çekti. Gurbanov, 1 Nisan'dan itibaren düzenli feeder (besleyici sefer) ulaşımının Aktau ve Bakü limanları arasında yapılacağını kaydetti.

Gurbanov, iki gün süren toplantı kapsamında Türk iş adamları ile yaptıkları görüşmelerde ticaretin, söz konusu koridor kapsamına dahil edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından TCDD Taşımacılık AŞ'yi Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği'nin daimi üyesi yapan protokol Genel Müdür Kurt ile Birliğin Genel Sekreteri Baurzhan Kulushev tarafından imzalandı.