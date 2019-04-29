Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa moda dünya Hurma
Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma
GENÇ MÜSİAD'tan çıkarma
Diziler değer kattı
Diziler değer kattı
Çilek yüz güldürdü
Çilek yüz güldürdü
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

- Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'daki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacak - Vatandaşların, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün bu sahalara yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanları otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerekiyor

TCDD'den ilaçlama uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'daki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor. Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

İlaçlama programı şöyle:

- 2 Mayıs, Kayseri sınırlarındaki Gömeç ve Sarıoğlan arası demiryolu hat kesimi ve istasyon sahaları

- 3 Mayıs, Kayseri ve Sivas il sınırlarındaki Sarıoğlan-Şarkışla arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 6-13 Mayıs, Sivas'daki Şarkışla-Sivas-Yenikangal-Divriği-İliç arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 14 Mayıs, Sivas ve Erzincan il sınırlarındaki İliç- Kemah arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 15-16 Mayıs, Erzincan'daki Kemah-Erzincan-Çadırkaya arası hat kesimleri ve istasyon sahaları

- 17 Mayıs, Erzincan ve Erzurum il sınırlarındaki Çadırkaya-Aşkale arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 20-21 Mayıs, Erzurum'daki Aşkale-Erzurum-Köprüköy arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 22 Mayıs, Erzurum ve Kars il sınırlarındaki Köprüköy-Topdağ arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 23-27 Mayıs, Kars'daki Topdağ-Selim-Kars-Akyaka arası hat kesimleri ve istasyon sahaları

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCDDTCDD'den Ilaçlama UyarısıTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5