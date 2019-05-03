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TCDD'den ilaçlama uyarısı

- Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele çalışmaları kapsamında 6-22 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacak

TCDD'den ilaçlama uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki demir yolu hat ve istasyonlarında, otla mücadele çalışmaları kapsamında 6-22 Mayıs tarihlerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları gerekiyor.

Ayrıca belirtilen yerlerde vatandaşların, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

İlaçlama programı şöyle:

6-7 Mayıs: Sakarya il sınırları içindeki Ali Fuat Paşa ve Arifiye istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

8-9-10 Mayıs: Sakarya ve Bilecik il sınırları içindeki Osmaneli ve Pamukova istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

13-17 Mayıs: Bilecik il sınırları içindeki Osmaneli, Bilecik ve Bozüyük istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

20-21 Mayıs: Bilecik ve Eskişehir il sınırları içindeki Bozüyük, Eskişehir istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

22 Mayıs: Eskişehir il sınırları içindeki Çukurhisar NATO Çimento İltisak hattı ve lojistik yolları.

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Ilaçlama UyarısıTCDD
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