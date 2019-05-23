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TCDD'den ilaçlama uyarısı

- Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Sivas'taki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında 2 Haziran'a kadar ilaçlama yapılacak

TCDD'den ilaçlama uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Sivas'taki demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları gerekiyor.

Söz konusu ilaçlama programı şöyle:

- 22-23 Mayıs, Narlı-Malatya istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 24-25-26 Mayıs, Malatya-Diyarbakır ve Kurtalan istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 26-27-28 Mayıs, Yolçatı- Tatvan istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 30-31 Mayıs, Van- Kapıköy istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

- 2 Haziran, Malatya-Çetinkaya istasyonları arası hat kesimi ve istasyon sahaları

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Anahtar Kelimeler:
İlaçlamaTCDD Genel Müdürlüğü
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