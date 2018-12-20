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TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu güzergahındaki Gazellidere-Mezitler (Balıkesir) hat kesimi için yüksek gerilim uyarısı yapıldı. TCDD Genel Müdürlüğünden...

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu güzergahındaki Gazellidere-Mezitler (Balıkesir) hat kesimi için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattının, yapımı tamamlanan Gazellidere ile Mezitler istasyonları arasındaki bölümüne 22 Aralık'tan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verilecek.

Bu nedenle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor.

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Eskişehir-Kütahya-Balıkesir Demir YoluGazellidere-MezitlerTCDDTCDD Genel MüdürlüğüYüksek Gerilim Uyarısı
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