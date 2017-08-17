TCDD'den yüksek gerilim ve ilaçlama uyarısı

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğünce yüksek gerilim verilecek istasyonlar ile ilaçlama yapılacak yerlerde, can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir-Alayunt (Kütahya)-Kütahya-Balıkesir arasındaki demiryolu hattına elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında 21 Ağustos'tan itibaren, Balıkesir ve Nusrat istasyonları arasındaki demiryolu hattına 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.

Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu.

- İlaçlama uyarısı

Genel Müdürlük ayrıca, 21 Ağustos'ta Adana-Mersin, 22 Ağustos'ta Adana-Toprakkale-İskenderun, 23 Ağustos'ta İskenderun-Toprakkale-Fevzipaşa, 24 Ağustos'ta Fevzipaşa- Türkoğlu-Adana, 25 Ağustos'ta Adana-Yenice-Ulukışla-Ereğli, 26 Ağustos'ta Ereğli-Karaman-Konya, 27 Ağustos'ta Konya-Ulukışla-Yenice-Adana istasyonlarında ilaçlama yapılacağını ifade etti.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından dolayı demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların uygulama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları istendi.



