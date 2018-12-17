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TCDD'nin 4 taşınmazı satılacak

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum ve Samsun'daki 4 taşınmaz ihaleyle satılacak. TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Erzurum'daki 3 ve Samsun'daki 1...

TCDD'nin 4 taşınmazı satılacak
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ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum ve Samsun'daki 4 taşınmaz ihaleyle satılacak.

TCDD'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Erzurum'daki 3 ve Samsun'daki 1 taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

Satış ihalesi, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile yapılacak.

Söz konusu ihaleler için geçici teminat miktarı 250 bin ile 1 milyon lira arasında değişiyor.

Erzurum'daki 3 taşınmaz için son başvuru ve ihale tarihi 8 Ocak 2019, Samsun'daki taşınmaz için ise 9 Ocak 2019 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumResmi GazeteSamsunTCDD
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