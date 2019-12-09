İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09676 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05226 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4163 BHD BAHREYN DİNARI 15.3713 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5779 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2813 BRL BREZİLYA REALİ 1.3982 CZK ÇEK KORUNASI 0.25132 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11401 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39643 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00487 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9720 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08156 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86268 HKD HONG KONG DOLARI 0.74038 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04779 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01502 HUF MACAR FORİNTİ 0.01935 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10404 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3929 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30098 EGP MISIR LİRASI 0.35831 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7160 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4981 RSD SIRP DİNARI 0.05457 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2622 SYP SURİYE LİRASI 0.01328 THB TAYLAND BAHTI 0.19118 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6583 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24457 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1699 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6696 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19015 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7985
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09676 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05226 AZN...
09 Aralık 2019 Pazartesi 15:34