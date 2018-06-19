İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17235 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04358 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7968 BHD BAHREYN DİNARI 12.5960 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2956 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7934 BRL BREZİLYA REALİ 1.2696 CZK ÇEK KORUNASI 0.21282 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08919 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34337 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00426 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9345 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06963 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74412 HKD HONG KONG DOLARI 0.60627 IQD IRAK DİNARI 0.00399 ISK İZLANDA KRONU 0.04353 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01395 QAR KATAR RİYALİ 1.3070 HUF MACAR FORİNTİ 0.01694 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08923 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1886 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23031 EGP MISIR LİRASI 0.26645 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4520 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2731 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.5010 SYP SURİYE LİRASI 0.00923 THB TAYLAND BAHTI 0.14500 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3616 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17998 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7072 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3053 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2816
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17235 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04358 AZN...
19 Haziran 2018 Salı 15:59