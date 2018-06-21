İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17138 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04354 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7956 BHD BAHREYN DİNARI 12.5837 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2950 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7916 BRL BREZİLYA REALİ 1.2612 CZK ÇEK KORUNASI 0.21244 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08906 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34860 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00429 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9336 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06999 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74404 HKD HONG KONG DOLARI 0.60625 IQD IRAK DİNARI 0.00399 ISK İZLANDA KRONU 0.04337 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01393 QAR KATAR RİYALİ 1.3064 HUF MACAR FORİNTİ 0.01685 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08917 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1846 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23333 EGP MISIR LİRASI 0.26618 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4514 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2700 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4938 SYP SURİYE LİRASI 0.00923 THB TAYLAND BAHTI 0.14440 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3610 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18090 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7066 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3131 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2631
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17138 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04354 AZN...
21 Haziran 2018 Perşembe 15:38