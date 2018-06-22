İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17138 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04355 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7693 BHD BAHREYN DİNARI 12.4375 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2828 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7761 BRL BREZİLYA REALİ 1.2510 CZK ÇEK KORUNASI 0.21269 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08845 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34948 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00424 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9193 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06946 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74366 HKD HONG KONG DOLARI 0.60057 IQD IRAK DİNARI 0.00395 ISK İZLANDA KRONU 0.04333 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01386 QAR KATAR RİYALİ 1.2941 HUF MACAR FORİNTİ 0.01693 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08909 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1773 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23292 EGP MISIR LİRASI 0.26368 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4390 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2725 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4698 SYP SURİYE LİRASI 0.00914 THB TAYLAND BAHTI 0.14305 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3482 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17961 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6384 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3026 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2524
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17138 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04355 AZN...
22 Haziran 2018 Cuma 15:39