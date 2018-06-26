İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17269 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04330 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7495 BHD BAHREYN DİNARI 12.2467 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2737 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7597 BRL BREZİLYA REALİ 1.2387 CZK ÇEK KORUNASI 0.21086 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08715 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.34488 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00418 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8994 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06851 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.73999 HKD HONG KONG DOLARI 0.59607 IQD IRAK DİNARI 0.00392 ISK İZLANDA KRONU 0.04362 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01378 QAR KATAR RİYALİ 1.2849 HUF MACAR FORİNTİ 0.01676 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08869 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1629 MXN MEKSİKA PESOSU 0.23487 EGP MISIR LİRASI 0.26131 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4307 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2582 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4357 SYP SURİYE LİRASI 0.00908 THB TAYLAND BAHTI 0.14185 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3386 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17846 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.5937 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2878 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2116
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17269 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04330 AZN...
26 Haziran 2018 Salı 15:38