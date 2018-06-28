Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16816 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04238 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7108 BHD BAHREYN DİNARI 12.1867 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2557 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7116 BRL BREZİLYA REALİ 1.1953 CZK ÇEK KORUNASI 0.20563 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08621 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33326 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00411 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8796 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06705 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72381 HKD HONG KONG DOLARI 0.58771 IQD IRAK DİNARI 0.00387 ISK İZLANDA KRONU 0.04302 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01353 QAR KATAR RİYALİ 1.2668 HUF MACAR FORİNTİ 0.01629 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08679 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1410 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22952 EGP MISIR LİRASI 0.25744 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4100 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2249 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3749 SYP SURİYE LİRASI 0.00895 THB TAYLAND BAHTI 0.13922 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3197 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17531 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4968 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2641 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1185
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16816 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04238 AZN...
28 Haziran 2018 Perşembe 16:03
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16816 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04238 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7108 BHD BAHREYN DİNARI 12.1867 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2557 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.7116 BRL BREZİLYA REALİ 1.1953 CZK ÇEK KORUNASI 0.20563 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00032 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08621 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.33326 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00411 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8796 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06705 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.72381 HKD HONG KONG DOLARI 0.58771 IQD IRAK DİNARI 0.00387 ISK İZLANDA KRONU 0.04302 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01353 QAR KATAR RİYALİ 1.2668 HUF MACAR FORİNTİ 0.01629 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08679 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1410 MXN MEKSİKA PESOSU 0.22952 EGP MISIR LİRASI 0.25744 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00059 PEN PERU YENİ SOLU 1.4100 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2249 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.3749 SYP SURİYE LİRASI 0.00895 THB TAYLAND BAHTI 0.13922 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3197 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17531 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.4968 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2641 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.1185