İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16874 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04378 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7677 BHD BAHREYN DİNARI 12.4040 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2821 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8113 BRL BREZİLYA REALİ 1.2160 CZK ÇEK KORUNASI 0.21268 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08800 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35020 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00421 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9276 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06842 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.74500 HKD HONG KONG DOLARI 0.60004 IQD IRAK DİNARI 0.00395 ISK İZLANDA KRONU 0.04396 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01374 HUF MACAR FORİNTİ 0.01696 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.08952 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1707 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24552 EGP MISIR LİRASI 0.26308 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.4377 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2749 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4690 SYP SURİYE LİRASI 0.00914 THB TAYLAND BAHTI 0.14193 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3474 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17971 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6322 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.2928 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2070
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16874 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04378 AZN...
10 Temmuz 2018 Salı 15:35