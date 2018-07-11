İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17325 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04419 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7935 BHD BAHREYN DİNARI 12.5197 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2940 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8375 BRL BREZİLYA REALİ 1.2451 CZK ÇEK KORUNASI 0.21462 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08865 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35245 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00423 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9456 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06911 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75231 HKD HONG KONG DOLARI 0.60556 IQD IRAK DİNARI 0.00398 ISK İZLANDA KRONU 0.04437 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01382 HUF MACAR FORİNTİ 0.01714 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09035 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1770 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24961 EGP MISIR LİRASI 0.26587 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.4527 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2867 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4912 SYP SURİYE LİRASI 0.00922 THB TAYLAND BAHTI 0.14278 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3600 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18124 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.6993 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3063 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2269
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17325 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04419 AZN...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:49