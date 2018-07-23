İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17252 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04421 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.7964 BHD BAHREYN DİNARI 12.5815 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.2954 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.8338 BRL BREZİLYA REALİ 1.2635 CZK ÇEK KORUNASI 0.21558 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00033 PHP FİLİPİN PESOSU 0.08900 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.35209 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00420 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9476 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.06910 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.75363 HKD HONG KONG DOLARI 0.60629 IQD IRAK DİNARI 0.00399 ISK İZLANDA KRONU 0.04474 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01377 HUF MACAR FORİNTİ 0.01710 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09052 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.1711 MXN MEKSİKA PESOSU 0.24905 EGP MISIR LİRASI 0.26567 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.4557 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.2903 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.4890 SYP SURİYE LİRASI 0.00923 THB TAYLAND BAHTI 0.14233 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.3614 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.17975 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.7034 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3077 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.2421
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17252 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04421 AZN...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:37