TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17995 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04569 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8823 BHD BAHREYN DİNARI 12.9716 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3352 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9257 BRL BREZİLYA REALİ 1.3150 CZK ÇEK KORUNASI 0.22485 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09240 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37423 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00438 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0018 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07155 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.77754 HKD HONG KONG DOLARI 0.62484 IQD IRAK DİNARI 0.00411 ISK İZLANDA KRONU 0.04687 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01412 HUF MACAR FORİNTİ 0.01796 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09348 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2065 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26468 EGP MISIR LİRASI 0.27483 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5002 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3458 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.6033 SYP SURİYE LİRASI 0.00952 THB TAYLAND BAHTI 0.14750 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4032 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18255 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.9123 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3377 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.3445