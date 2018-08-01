TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.17967 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04577 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.8955 BHD BAHREYN DİNARI 13.0378 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3413 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9321 BRL BREZİLYA REALİ 1.3126 CZK ÇEK KORUNASI 0.22494 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00034 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09299 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37079 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00441 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0109 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07205 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.77767 HKD HONG KONG DOLARI 0.62765 IQD IRAK DİNARI 0.00413 ISK İZLANDA KRONU 0.04665 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01412 HUF MACAR FORİNTİ 0.01791 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09349 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2117 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26420 EGP MISIR LİRASI 0.27570 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5059 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3473 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.6190 SYP SURİYE LİRASI 0.00956 THB TAYLAND BAHTI 0.14878 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4096 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18264 JOD ÜRDÜN DİNARI 6.9415 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3403 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.351