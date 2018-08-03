İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18520 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04693 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 2.9870 BHD BAHREYN DİNARI 13.4480 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3837 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0032 BRL BREZİLYA REALİ 1.3542 CZK ÇEK KORUNASI 0.22980 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00035 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09581 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38064 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00453 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0744 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07408 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79562 HKD HONG KONG DOLARI 0.64751 IQD IRAK DİNARI 0.00426 ISK İZLANDA KRONU 0.04768 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01454 HUF MACAR FORİNTİ 0.01839 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09572 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2449 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27188 EGP MISIR LİRASI 0.28433 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5550 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3840 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7219 SYP SURİYE LİRASI 0.00986 THB TAYLAND BAHTI 0.15295 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4542 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18765 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.1613 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3769 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.4332
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.18520 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04693 AZN...
03 Ağustos 2018 Cuma 15:58