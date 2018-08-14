İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.21888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05945 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.8623 BHD BAHREYN DİNARI 17.3767 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7839 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8161 BRL BREZİLYA REALİ 1.6869 CZK ÇEK KORUNASI 0.29097 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045 PHP FİLİPİN PESOSU 0.12250 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46269 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00581 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4867 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09374 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0062 HKD HONG KONG DOLARI 0.83471 IQD IRAK DİNARI 0.00549 ISK İZLANDA KRONU 0.06027 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01804 HUF MACAR FORİNTİ 0.02317 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12139 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5991 MXN MEKSİKA PESOSU 0.34568 EGP MISIR LİRASI 0.36575 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00084 PEN PERU YENİ SOLU 1.9938 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7398 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7699 SYP SURİYE LİRASI 0.01272 THB TAYLAND BAHTI 0.19695 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8748 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23853 JOD ÜRDÜN DİNARI 9.2326 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7741 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3236
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.21888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05945 AZN...
14 Ağustos 2018 Salı 15:41