İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16271 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05633 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6293 BHD BAHREYN DİNARI 16.3307 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6762 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6042 BRL BREZİLYA REALİ 1.6044 CZK ÇEK KORUNASI 0.27444 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11389 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41497 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00542 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3474 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08313 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.95536 HKD HONG KONG DOLARI 0.78634 IQD IRAK DİNARI 0.00516 ISK İZLANDA KRONU 0.05371 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01651 HUF MACAR FORİNTİ 0.02175 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11477 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4820 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32712 EGP MISIR LİRASI 0.34369 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075 PEN PERU YENİ SOLU 1.8532 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6413 RSD SIRP DİNARI 0.05956 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4470 SYP SURİYE LİRASI 0.01195 THB TAYLAND BAHTI 0.18695 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7617 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21927 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6781 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6998 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9735
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16271 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05633 AZN...
08 Ekim 2018 Pazartesi 15:34