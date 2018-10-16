TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15749 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05352 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4097 BHD BAHREYN DİNARI 15.3446 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5748 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4093 BRL BREZİLYA REALİ 1.5486 CZK ÇEK KORUNASI 0.25982 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10747 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40585 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00515 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1544 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07874 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90394 HKD HONG KONG DOLARI 0.73813 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04937 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01575 HUF MACAR FORİNTİ 0.02083 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10889 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3927 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30767 EGP MISIR LİRASI 0.32208 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7341 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5627 RSD SIRP DİNARI 0.05670 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2094 SYP SURİYE LİRASI 0.01123 THB TAYLAND BAHTI 0.17750 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6551 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20713 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1531 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5867 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8077