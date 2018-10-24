İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15640 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05225 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3729 BHD BAHREYN DİNARI 15.1810 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5578 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3307 BRL BREZİLYA REALİ 1.5483 CZK ÇEK KORUNASI 0.25248 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10641 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40325 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00505 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1193 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07822 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87775 HKD HONG KONG DOLARI 0.72972 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04748 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01561 HUF MACAR FORİNTİ 0.02018 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10594 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3734 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29630 EGP MISIR LİRASI 0.31937 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7160 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5155 RSD SIRP DİNARI 0.05498 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1454 SYP SURİYE LİRASI 0.01110 THB TAYLAND BAHTI 0.17398 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6372 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20247 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0651 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5556 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7446
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15640 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05225 AZN...
24 Ekim 2018 Çarşamba 15:52