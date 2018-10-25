TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15353 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05203 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3509 BHD BAHREYN DİNARI 15.0834 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5477 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3111 BRL BREZİLYA REALİ 1.5226 CZK ÇEK KORUNASI 0.25120 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10580 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39278 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00501 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1055 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07758 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87274 HKD HONG KONG DOLARI 0.72510 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04731 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01545 HUF MACAR FORİNTİ 0.02002 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10543 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3634 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29123 EGP MISIR LİRASI 0.31660 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7010 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5049 RSD SIRP DİNARI 0.05476 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1215 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.17271 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6265 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20062 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0107 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5401 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7147