İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14978 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05023 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2569 BHD BAHREYN DİNARI 14.6606 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5042 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2005 BRL BREZİLYA REALİ 1.4864 CZK ÇEK KORUNASI 0.24226 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10301 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37618 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0479 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07499 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84353 HKD HONG KONG DOLARI 0.70414 IQD IRAK DİNARI 0.00463 ISK İZLANDA KRONU 0.04553 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01498 HUF MACAR FORİNTİ 0.01930 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10190 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3212 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27590 EGP MISIR LİRASI 0.30852 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6501 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4483 RSD SIRP DİNARI 0.05303 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9894 SYP SURİYE LİRASI 0.01072 THB TAYLAND BAHTI 0.16587 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5809 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19614 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7837 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4890 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6163
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14978 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05023 AZN...
30 Ekim 2018 Salı 15:44