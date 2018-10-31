İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14986 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04993 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2438 BHD BAHREYN DİNARI 14.5983 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4982 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1869 BRL BREZİLYA REALİ 1.4891 CZK ÇEK KORUNASI 0.24110 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10296 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37364 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0269 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07441 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83969 HKD HONG KONG DOLARI 0.70147 IQD IRAK DİNARI 0.00461 ISK İZLANDA KRONU 0.04534 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01487 HUF MACAR FORİNTİ 0.01923 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10146 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3151 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27365 EGP MISIR LİRASI 0.30727 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6372 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4411 RSD SIRP DİNARI 0.05275 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9738 SYP SURİYE LİRASI 0.01068 THB TAYLAND BAHTI 0.16606 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5746 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19577 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7563 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4798 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6034
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14986 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04993 AZN...
31 Ekim 2018 Çarşamba 15:41