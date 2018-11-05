İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04972 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2136 BHD BAHREYN DİNARI 14.4628 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4843 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1609 BRL BREZİLYA REALİ 1.4706 CZK ÇEK KORUNASI 0.23989 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10216 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37940 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9934 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07460 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83338 HKD HONG KONG DOLARI 0.69613 IQD IRAK DİNARI 0.00457 ISK İZLANDA KRONU 0.04489 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01922 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10076 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3057 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27098 EGP MISIR LİRASI 0.30446 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6262 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4376 RSD SIRP DİNARI 0.05238 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9596 SYP SURİYE LİRASI 0.01058 THB TAYLAND BAHTI 0.16541 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5599 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19454 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6842 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4742 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6277
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04972 AZN...
05 Kasım 2018 Pazartesi 15:35