TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15493 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04952 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2309 BHD BAHREYN DİNARI 14.5398 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4923 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1521 BRL BREZİLYA REALİ 1.4638 CZK ÇEK KORUNASI 0.23787 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10302 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38096 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0226 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07519 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83103 HKD HONG KONG DOLARI 0.69974 IQD IRAK DİNARI 0.00459 ISK İZLANDA KRONU 0.04457 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01918 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10028 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3088 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27026 EGP MISIR LİRASI 0.30605 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6260 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4363 RSD SIRP DİNARI 0.05252 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9652 SYP SURİYE LİRASI 0.01064 THB TAYLAND BAHTI 0.16562 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5683 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19625 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7239 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4914 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6884