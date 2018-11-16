İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14832 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04864 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1512 BHD BAHREYN DİNARI 14.1812 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4554 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0826 BRL BREZİLYA REALİ 1.4191 CZK ÇEK KORUNASI 0.23308 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10127 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37589 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0060 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07436 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81600 HKD HONG KONG DOLARI 0.68256 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04320 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01446 HUF MACAR FORİNTİ 0.01883 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09843 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2753 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26290 EGP MISIR LİRASI 0.29849 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5805 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4073 RSD SIRP DİNARI 0.05127 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8839 SYP SURİYE LİRASI 0.01037 THB TAYLAND BAHTI 0.16220 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5296 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19258 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5312 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4394 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6374
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14832 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04864 AZN...
16 Kasım 2018 Cuma 15:49