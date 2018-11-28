İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13630 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04771 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0966 BHD BAHREYN DİNARI 13.9371 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4302 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0244 BRL BREZİLYA REALİ 1.3589 CZK ÇEK KORUNASI 0.22847 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09987 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37590 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00465 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9529 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07439 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79899 HKD HONG KONG DOLARI 0.67114 IQD IRAK DİNARI 0.00440 ISK İZLANDA KRONU 0.04185 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01406 HUF MACAR FORİNTİ 0.01827 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09632 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2508 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25650 EGP MISIR LİRASI 0.29315 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5544 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3802 RSD SIRP DİNARI 0.05003 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8135 SYP SURİYE LİRASI 0.01019 THB TAYLAND BAHTI 0.15919 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5031 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18563 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4042 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4068 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5699
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13630 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04771 AZN...
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:42