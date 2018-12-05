TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14389 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04922 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1701 BHD BAHREYN DİNARI 14.2672 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4642 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1108 BRL BREZİLYA REALİ 1.4007 CZK ÇEK KORUNASI 0.23577 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10200 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39123 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0143 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07627 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82471 HKD HONG KONG DOLARI 0.68842 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04375 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01451 HUF MACAR FORİNTİ 0.01889 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09922 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2947 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26315 EGP MISIR LİRASI 0.30012 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5913 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4257 RSD SIRP DİNARI 0.05171 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9341 SYP SURİYE LİRASI 0.01044 THB TAYLAND BAHTI 0.16417 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5388 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19224 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5801 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4442 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7222