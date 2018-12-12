İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14202 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04919 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,16430 BHD BAHREYN DİNARI 14,23990 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,46150 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,10370 BRL BREZİLYA REALİ 1,37960 CZK ÇEK KORUNASI 0,23513 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10190 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37566 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,02190 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07457 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82363 HKD HONG KONG DOLARI 0,68672 IQD IRAK DİNARI 0,00450 ISK İZLANDA KRONU 0,04347 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01450 HUF MACAR FORİNTİ 0,01881 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09893 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,28260 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26670 EGP MISIR LİRASI 0,29891 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00065 PEN PERU YENİ SOLU 1,59840 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,41450 RSD SIRP DİNARI 0,05142 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,90850 SYP SURİYE LİRASI 0,01042 THB TAYLAND BAHTI 0,16374 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,53600 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19274 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,56350 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,43290 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,67610
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14202 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04919 AZN...
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:54