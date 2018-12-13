İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14279 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04939 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,16300 BHD BAHREYN DİNARI 14,23280 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,46090 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,10930 BRL BREZİLYA REALİ 1,38650 CZK ÇEK KORUNASI 0,23633 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10179 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37770 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,01350 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07484 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82582 HKD HONG KONG DOLARI 0,68701 IQD IRAK DİNARI 0,00450 ISK İZLANDA KRONU 0,04355 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01450 HUF MACAR FORİNTİ 0,01888 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09924 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,28370 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26609 EGP MISIR LİRASI 0,29886 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00065 PEN PERU YENİ SOLU 1,59850 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,42210 RSD SIRP DİNARI 0,05161 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,91400 SYP SURİYE LİRASI 0,01041 THB TAYLAND BAHTI 0,16397 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,53530 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19306 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,56200 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,42920 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,68370
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14279 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04939 AZN...
13 Aralık 2018 Perşembe 15:58