İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14106 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04955 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1721 BHD BAHREYN DİNARI 14.2738 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4651 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1045 BRL BREZİLYA REALİ 1.3718 CZK ÇEK KORUNASI 0.23679 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10158 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37462 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0193 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07517 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82504 HKD HONG KONG DOLARI 0.68862 IQD IRAK DİNARI 0.00451 ISK İZLANDA KRONU 0.04388 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01451 HUF MACAR FORİNTİ 0.01891 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09927 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2871 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26640 EGP MISIR LİRASI 0.29988 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6083 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4266 RSD SIRP DİNARI 0.05162 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9153 SYP SURİYE LİRASI 0.01044 THB TAYLAND BAHTI 0.16409 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5397 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19294 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5837 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4253 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6647
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14106 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04955 AZN...
17 Aralık 2018 Pazartesi 15:44