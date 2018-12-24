TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13950 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04916 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1225 BHD BAHREYN DİNARI 14.0528 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4422 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0646 BRL BREZİLYA REALİ 1.3569 CZK ÇEK KORUNASI 0.23326 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09997 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36414 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9915 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07553 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81335 HKD HONG KONG DOLARI 0.67628 IQD IRAK DİNARI 0.00444 ISK İZLANDA KRONU 0.04533 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01428 HUF MACAR FORİNTİ 0.01880 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09814 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2659 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26608 EGP MISIR LİRASI 0.29561 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5768 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4082 RSD SIRP DİNARI 0.05109 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8598 SYP SURİYE LİRASI 0.01028 THB TAYLAND BAHTI 0.16259 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5157 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19350 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4563 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4034 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5651