İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13733 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04899 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1204 BHD BAHREYN DİNARI 14.0447 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4412 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0625 BRL BREZİLYA REALİ 1.3486 CZK ÇEK KORUNASI 0.23298 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10039 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36420 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9827 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07524 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81335 HKD HONG KONG DOLARI 0.67599 IQD IRAK DİNARI 0.00444 ISK İZLANDA KRONU 0.04534 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01402 HUF MACAR FORİNTİ 0.01875 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09803 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2701 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26609 EGP MISIR LİRASI 0.29479 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5664 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4058 RSD SIRP DİNARI 0.05103 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8536 SYP SURİYE LİRASI 0.01027 THB TAYLAND BAHTI 0.16263 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5147 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19262 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4586 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4012 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5526
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13733 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04899 AZN...
27 Aralık 2018 Perşembe 15:47