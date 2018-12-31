İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14026 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04900 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1157 BHD BAHREYN DİNARI 14.0212 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4390 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0652 BRL BREZİLYA REALİ 1.3619 CZK ÇEK KORUNASI 0.23532 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10068 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36757 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9723 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07575 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81654 HKD HONG KONG DOLARI 0.67487 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04545 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01375 HUF MACAR FORİNTİ 0.01885 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09844 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2791 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26880 EGP MISIR LİRASI 0.29513 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5640 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4084 RSD SIRP DİNARI 0.05113 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8818 SYP SURİYE LİRASI 0.01026 THB TAYLAND BAHTI 0.16339 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5124 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19075 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4489 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4087 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5488
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14026 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04900 AZN...
31 Aralık 2018 Pazartesi 15:41