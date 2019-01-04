İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14458 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04999 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1911 BHD BAHREYN DİNARI 14.3606 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4739 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1374 BRL BREZİLYA REALİ 1.4443 CZK ÇEK KORUNASI 0.24098 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10319 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38391 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0276 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07769 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83112 HKD HONG KONG DOLARI 0.69108 IQD IRAK DİNARI 0.00454 ISK İZLANDA KRONU 0.04611 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01440 HUF MACAR FORİNTİ 0.01923 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09999 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3091 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27686 EGP MISIR LİRASI 0.30227 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6081 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4384 RSD SIRP DİNARI 0.05220 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9773 SYP SURİYE LİRASI 0.01051 THB TAYLAND BAHTI 0.16870 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5490 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19477 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6233 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4578 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6239
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14458 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04999 AZN...
04 Ocak 2019 Cuma 16:15