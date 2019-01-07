İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04963 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1621 BHD BAHREYN DİNARI 14.2302 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4605 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1122 BRL BREZİLYA REALİ 1.4463 CZK ÇEK KORUNASI 0.24010 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10231 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38577 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0054 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07699 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82545 HKD HONG KONG DOLARI 0.68463 IQD IRAK DİNARI 0.00450 ISK İZLANDA KRONU 0.04540 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01427 HUF MACAR FORİNTİ 0.01911 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09909 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3036 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27669 EGP MISIR LİRASI 0.29940 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6041 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4289 RSD SIRP DİNARI 0.05164 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9513 SYP SURİYE LİRASI 0.01041 THB TAYLAND BAHTI 0.16756 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5349 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19293 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5599 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4529 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6235
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04963 AZN...
07 Ocak 2019 Pazartesi 15:38