İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14561 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05020 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2015 BHD BAHREYN DİNARI 14.4060 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4786 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1544 BRL BREZİLYA REALİ 1.4621 CZK ÇEK KORUNASI 0.24293 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10358 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38847 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0365 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07741 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83803 HKD HONG KONG DOLARI 0.69286 IQD IRAK DİNARI 0.00455 ISK İZLANDA KRONU 0.04582 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01448 HUF MACAR FORİNTİ 0.01935 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10032 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3189 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28051 EGP MISIR LİRASI 0.30245 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6210 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4471 RSD SIRP DİNARI 0.05263 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9996 SYP SURİYE LİRASI 0.01054 THB TAYLAND BAHTI 0.16930 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5540 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19383 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6540 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4702 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6607
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14561 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05020 AZN...
08 Ocak 2019 Salı 15:39