İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14654 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05063 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2433 BHD BAHREYN DİNARI 14.5949 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4980 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1935 BRL BREZİLYA REALİ 1.4884 CZK ÇEK KORUNASI 0.24605 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10515 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39367 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00491 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0646 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07807 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84862 HKD HONG KONG DOLARI 0.70188 IQD IRAK DİNARI 0.00461 ISK İZLANDA KRONU 0.04611 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01960 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10248 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3373 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28458 EGP MISIR LİRASI 0.30643 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6477 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4661 RSD SIRP DİNARI 0.05324 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0574 SYP SURİYE LİRASI 0.01068 THB TAYLAND BAHTI 0.17176 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5743 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19551 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7540 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4940 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7281
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14654 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05063 AZN...
09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36